Катя Осадчая напомнила, что каждое утро в "Сніданку з 1+1" можно увидеть, кого украинцы ищут, и истории тех, кому уже удалось найти своих родных.

Как сообщает Politeka.net, с первых дней войны телеведущая Катя Осадчая помогает украинцам найти близких в проекте "Знайти своїх", с которыми была потеряна связь из-за вторжения россии на территорию Украины.

На своей странице в Инстаграм она попросила помощи в украинцев и призвала посмотреть новый эфир програмы в телемарафоне новостей.

"Как бы ни было сложно и непонятно когда все кончится и сколько еще бежать, мы не должны сдаваться, на это враг тоже рассчитывает...", - подчеркнула Катя Осадчая.

Она попросила украинцев не пропустить проект "Знайти своїх", который будут показывать 22 августа в 21:30 на национальном телемарафоне. Телеведущая подчеркнула, что это очень важно, ведь кто-то может узнать тех, кого ищут.

"Знаю, что инстасообщество не особо реагирует на такие сообщения/ Но знаю, что вы чутки к чужому горю и знаете, как важно помогать всем чем возможно. Сегодня ваша помощь может быть просто от просмотра "Знайти своїх", - попросила телеведущая Катя Осадчая.

“Знайти своїх” - это масштабный социальный проект Катерины Осадчей и телеканала 1+1, который помогает украинцам найти близких, с которыми потеряли связь из-за вторжения России на территорию Украины. Каждое утро в "Сніданку з 1+1" можно увидеть, кого украинцы ищут, и истории тех, кому уже удалось найти своих родных.

Напомним, что Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.

Как сообщала Politeka, Осадчая расписала, чего россиянам никогда не отобрать у украинцев.

Также Politeka писала, что Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.