Популярная украинская певица и кума шоумена Дзидзьо Оля Цибульская, которая с начала войны перебралась жить на западную Украину, а недавно объявила о возвращении в Киев, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз певица опубликовала серию фотографий, на которых показала мужа – впервые за 20 лет их отношений.

Как оказалось, Оля и ее избранник, которого зовут Сергей, вместе еще со школы, но все это время она его срывала – мужчина всячески избегал публичности. Однако во время войны и во имя доброго дела Сергей разрешил Оле показать его всем, и в честь этого артистка устроила семейную фотосессию. Помимо мужа и сына Нестора, в съемке принимали участие животные – собаки из львовского приюта.

"Наша первая совместная фотосессия с мужем не просто так и не ради пиара. Наша семья очень хочет поддержать беспризорных животных, которые находятся на попечении @lkplev – ветеринарно-стерилизационного центра для животных во Львове. И тоже каждый день страдают из-за страшной войны, которую начала россия против Украины. Больше всего в помощи нуждаются больные четырелапые, которые попадают на предприятие с серьезными травмами. В связи с тем, что у ЛКП "Лев" нет необходимого медицинского оборудования, местные врачи не имеют возможности предоставлять полный спектр необходимых ветеринарных услуг", - написала Оля и рассказала, как желающие могут помочь этому приюту.

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