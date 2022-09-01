Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно вернулась в Украину после нескольких месяцев жизни за границей, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка заинтриговала украинцев премьерой песни и клипа, которые записала за неделю до начала войны и должна была презентовать 1 марта.

В своем микроблоге Настя опубликовала маленький фрагмент будущей премьеры, на котором ее можно увидеть в необычном образе. По словам певицы, она с командой 17 февраля закончила съемки видео на песню "Кришталь".

"Эта песня должна была войти в мой будущий альбом, который я активно писала в то время. Красивые образы, красивая локация и украинская песня, текст которой близок многим – о переживающей сложные времена любви. Я очень ждала марта – в первый день весны эта песня должна была выйти на радио, а чуть позже я бы презентовала ее на украинской премии Yuna", - рассказала Каменских.

Однако, из-за начала войны в Украине выход клипа пришлось перенести на неопределенный срок. Однако песню Настя все же исполняла на своих благотворительных концертах и после многих просьб поклонников теперь решилась на премьеру.

"Одной из песен, которые я исполняла, был "Кришталь". Даже не знаю, решилась бы на ее релиз вообще в этом году, если бы не стала все чаще получать сообщения с просьбой выпустить эту песню. Читая одно из таких, я и поняла, что хочу выпустить "Кришталь" – как символ того, что, несмотря на столь сложное время, украинская музыка продолжает поддерживать и вдохновлять. А мы продолжаем жить, верить и сражаться", - написала Каменских.

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