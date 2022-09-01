Как сообщает Politeka.net, в третьем тысячелетии на россии по-прежнему живут так, будто сейчас 19-й или начало 20-го века. В городе Великий Устюг, который стоит на реках Северная Двина и Сухона, многие местные жители летом стирают вещи в реках, а не дома.

Об этом рассказал телеведущий Юрий Горбунов и опубликовал в Инстаграм соответствующее видео, высмеяв россиян.

"Теперь понятно почему они унитазы воровали! 21 век на улице между прочим!!!", - подписал кадры Юрий Горбунов.

В сюжете показано, что на реках размещают специальные плавучие пристани с железным каркасом, сверху обитые деревянными досками – "полоскалки". Обычно их устанавливают в мае и убирают к концу осени, когда на реках появляется лед.

При этом россиян все похоже устривает, они хвастаются "полоскалками" для стирки в реке и радуются, что только у них есть такие.

В комментариях к видео, которое показал Юрий Горбунов, украинцы также высмеяли приспособление россиян: "Им нравится так жить, это их выбор… дикость у них в крови", "Чего заслуживают то и имеют", "Мама родная, какой ужас, средневековье!", "В каком веке они живут??????? ЭТО ДНО! Треш…. 21 века, Америка машину в космос запускает, а тут полоскалки", "Великая дыра".

Напомним, Горбунов признался, как облегчил душу рядом с Арестовичем, фото.

Как Politeka сообщала, Горбунов показал, кого увидел в киевском метро, фото.

Также Politeka писала, Горбунов показал на видео, как украинские бойцы эвакуируют людей из-под обстрелов.