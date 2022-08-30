Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица, которая победила на проекте "Танці з зірками", а после этого работала хореографом-постановщиком в грузинском аналогичном проекте. А после начала войны звезда отправилась с детьми в Италию, где находилась продолжительное время, а после этого вернулась обратно в Украину. Не забывает Гвоздева и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда решила поговорить с украинцами.
"Что вас бесит?", - спросил фанат у Илоны.
"Диванные критики, которые только и дело пишут свои больные, завистливые комментарии людям, которые пытаются жить в эти сложные времена и превыше всего развиваются и помогают", - написала звезда в ответ.
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