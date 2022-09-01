Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая много лет работала ведущей утреннего шоу на телеканале "Украина", а недавно вынуждена была уволиться из-за закрытия канала, поделилась в Instagram кадрами из закулисья "Дизель шоу". Как оказалось, звезда приняла участие в новом концерте студии, как актриса.

Судя по видео, которое показала Лилия, ее здорово преобразили для выступления на сцене юмористического шоу. На кадрах звезда появилась в стильном полосатом комбинезоне и с пышными белокурыми кудрями, которые буквально поменяли всю внешностью Лилии.

В подписи к публикации Ребрик написала: "Счастлива была присоединиться сегодня к команде "Дизель шоу" на благотворительном концерте. Пока шутки есть, мы побеждаем!". Поклонники тут же принялись комментировать новое видео телезвезды, засыпая ее комплиментами: "Интересно", "Боже, какая красивая", "Какая вы красавица!", "Интересно вас увидеть в новом амплуа", "Красавица, как всегда", "Получилось действительно смешно! Вы большой талант!", "Новая звездочка в Дизель шоу", "Просто так круто, непривычно", "Вы мне похожа на Мальвину", "Вам так идет этот образ".

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