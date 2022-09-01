Как пишет Politeka.net, 1 сентября в Украине традиционно отмечают как День знаний и официальное начало нового учебного года.
Однако многие дети из-за войны вынуждены учиться онлайн, в то время как некоторые всё-таки пойдут в школу.
Так, старшая дочь известной телеведущей и актрисы Лилии Ребрик Диана будет учиться дистанционно. Но, судя по всему, праздничное настроение у девочки присутствует - пятиклассница прекрасно нарядилась в белую сорочку-вышиванку к празднику 1 сентября.
В своих Инстаграм сторис Лилия показала красотку-дочь перед гаджетом и рассказала о своих переживаниях.
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«Начало учебного года детей войны. На душе грустно…очень.
Как-будто к онлайн нам не привыкать, но сейчас это воспринимается совсем иначе», - поделилась Ребрик.
Также телеведущая показала Диану пять лет назад, когда девочка шла в первый класс.
Напомним, "Все к лучшему": Лилия Ребрик написала заявление об увольнении с телеканала "Украина".
Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик после увольнения с телевидения пококетничала на камеру в дорогом наряде: "Ты всё можешь"
Также Politeka писала, Цибульская отправила сына в школу и показала, как проходит 1 сентября: "Как ты это переживаешь?"