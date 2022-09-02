Как пишет Politeka.net, украинский исполнитель Сергей Лазановский, ставший известным после победы на вокальном шоу "Голос країни", довольно часто общается со своими фолловерами на страницах соцсетей.
Так, у себя
«Вот и осень пришла», - написал певец.
В кадре победитель шоу сидит на скамейке в парке. рядом с ним лежит гитара.
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Пользователи сети отметили, что эта композиция вышла осенью 2021 года. Они с трудом верят, что так быстро пролетел целый год.
"Какая замечательная песня", "Неужели год прошел",
"Обожаю осень",
"Как раз в тему 1 сентября 🔥🔥🔥🔥🔥Вот и осень...",
"Божечки, как это проникновенно❤️ Спасибо, @s.lazanovskyi_ridnyi. В самое сердечко. Даже вспомнила, что именно одной волшебной осенью познакомилась случайно со своим Героем. Теперь вот жду его, но вернется только после победы Украины. Слава ВСУ 💙💛" , - пишут в сети.
Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.
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