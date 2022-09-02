В первый день осени победитель "Голоса країни-11" Сергей Лазановский напомнил украинцам свою давнюю и очень нежную песню.

Как пишет Politeka.net, украинский исполнитель Сергей Лазановский, ставший известным после победы на вокальном шоу "Голос країни", довольно часто общается со своими фолловерами на страницах соцсетей.

Так, у себя Инстаграм Сергей Лазановский разместил отрывок из своей старой, но очень душевной песни "Осень".

«Вот и осень пришла», - написал певец.

В кадре победитель шоу сидит на скамейке в парке. рядом с ним лежит гитара.

Пользователи сети отметили, что эта композиция вышла осенью 2021 года. Они с трудом верят, что так быстро пролетел целый год.

"Какая замечательная песня", "Неужели год прошел",

"Обожаю осень",

"Как раз в тему 1 сентября 🔥🔥🔥🔥🔥Вот и осень...",

"Божечки, как это проникновенно❤️ Спасибо, @s.lazanovskyi_ridnyi. В самое сердечко. Даже вспомнила, что именно одной волшебной осенью познакомилась случайно со своим Героем. Теперь вот жду его, но вернется только после победы Украины. Слава ВСУ 💙💛" , - пишут в сети.

Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.

Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.

Также Politeka писала, что победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский засветился рядом с загадочной красавицей.