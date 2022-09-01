По словам телеведущей Ольги Фреймут, в Украине – ее душа, и ей часто снится Родина и родной город.

Телеведущая Ольга Фреймут призналась, что, живя во время войны в Великобритании, она теряет себя. Но и вернуться в Украину она не может. Об этом звезда украинского телевидения заявила во время интервью для "КП в Украине".

"Я чувствую вину за то, что часто говорила, что в Европе лучше. И только теперь, когда пожила в Лондоне, понимаю, что лучше всего – в Украине. В Лондоне я чувствую, что теряю себя. Недавно я приезжала в Украину, была некоторое время дома, и ощущение того, кто я являюсь за рубежом и кто я являюсь в Украине, – это две разные реальности", - говорит Ольга Фреймут.

По словам Фреймут, в Украине – ее душа, и ей часто снится Родина и родной город, но она не может вернуться в страну из-за младших детей.

"Но я не могу сейчас и не буду возвращаться, пока летают бомбы, потому что я - мама. И мои материнские инстинкты сильнее моих эгоистических желаний вернуться в Украину. Сейчас я буду в Лондоне оберегать детей от горя", - пояснила Ольга Фреймут.

Она также подчеркнула, что сейчас все ее мысли направлены не на какое-то личное достижение целей, а на общенациональное. Ведущая призналась, что в ее характере и восприятии жизни произошли глобальные изменения и прошлой Оли уже нет.

Напомним, Фреймут вышла на связь и обратилась к украинцам.

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