Як пише Politeka.net , Оля Фреймут - відома українська телеведуча, яка прославилася завдяки своєму шоу "Ревізор". Знаменитість має трьох дітей - Злату Мітчелл, яку Оля народила від британця Ніла, а також Валерій та Евдокія від нинішнього чоловіка Володимира Локотка. Також Оля має молодшу сестру - Юлю. Зірка досить рідко її показує публіці, але на цей раз став винятком. Фреймут поділилася знімком у своєму блозі Інстаграм, звернувшись до сестрички.





"Моя незалежна та рідна, моя гордість, моя сестричка Юля Фреймут. З днем ​​народження. Люблю тебе шалено. Найбільшого щастя тобі", - написала Оля на кадрах.

До цього Фреймут привітала українців із Днем Незалежності України.

"Сильним дається важка доля. Ми – непокірна, нероздільна, єдина та велична нація. Ми дивуємо та надихаємо. У нас, в українців, щасливе майбутнє. У Росії – ганебне минуле. Україна з Днем незалежності. Ти – благословенна. Свята... Я без тебе втрачаю себе. Але перемога вже поряд. Слава Україні! Героям слава!", - написала Ольга.

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