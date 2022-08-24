Як пише Politeka.net , Оля Фреймут - відома українська телеведуча, яка прославилася завдяки ранковому шоу та своїй авторській передачі "Ревізор". Знаменитість одружена з Володимиром Локотком, з яким виховує двох дітей - Євдокію та Валерія. Також Оля має старшу дочку Злату Мітчелл, яка зірка народила від британця на ім'я Ніл.

У Олі є сестра – Юля. Родичка Фреймут народила дочку, яку вирішила назвати Габріель. І сьогодні, 23 серпня, вона відзначає день народження. Фреймут вирішила привітати свою племінницю, опублікувавши фотографію своєї сестри з дочкою.

"Моя дівчинка, моя Габріель, з днем ​​народження, хрещениця. Попереду лише щастя. Сестричка Юля Фреймут, з урочистим святом, радісного материнства, люблю вас, дівчатка. Львів", - написала Оля.

На фото Юля та Габріель обіймалися, позуючи біля святкового торта. Як можна зрозуміти, сьогодні племінниці виповнилося 9 років.

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