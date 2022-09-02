Вторжение россиян в Украину застало телеведущую Олю Фреймут за границей, куда она накануне улетела с детьми отмечать свой день рождения. Сейчас Ольга вместе с детьми найшла временное пристанище в Лондоне.

Звезда украинского телевидения заявила во время интервью для "КП в Украине", как испугала своих детей в начале войны.

Ольга Фреймут рассказала, что ее дети хотя и не в Украине, но очень напуганы. 6-летнему Валерию среди ночи снились ужасы, а 5-летняя Евдокия до сих пор не хочет ехать домой, говорит: "Я боюсь бомб". В этом телеведущая винит себя.

"Наверное, в этом я виновата, потому что когда началась война, комментировала вслух все происходящее, рассказывала об убитых детях, о преступлениях путина, я не прятала их от реальности. Наверное, это не правильно с точки зрения психологии, наверное, этим я сдвинула их психику", – призналась Оля Фреймут.

Однако добавила, что теперь каждый день говорит Валерию и Евдокии, что война обязательно закончится, и они вернутся в свой дом в Конче-Заспе. Фреймут очень верит, что это произойдет в 2023 году. Также телеведущая Ольга Фреймут говорит, что ее младшие дети пойдут в школу в Великобритании.

Напомним, Фреймут вышла на связь и обратилась к украинцам.

Как Politeka сообщала, Оля Фреймут показала свою красотку-сестру, редкий кадр.

Также Politeka писала, Оля Фреймут показала, как выглядит красотка-племянница, внезапное фото.