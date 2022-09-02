Вторжение россиян в Украину застало телеведущую Олю Фреймут за границей, куда она накануне улетела с детьми отмечать свой день рождения. Сейчас Ольга вместе с детьми найшла временное пристанище в Лондоне.
Звезда украинского телевидения заявила во время интервью для "КП в Украине", как испугала своих детей в начале войны.
Ольга Фреймут рассказала, что ее дети хотя и не в Украине, но очень напуганы. 6-летнему Валерию среди ночи снились ужасы, а 5-летняя Евдокия до сих пор не хочет ехать домой, говорит: "Я боюсь бомб". В этом телеведущая винит себя.
"Наверное, в этом я виновата, потому что когда началась война, комментировала вслух все происходящее, рассказывала об убитых детях, о преступлениях путина, я не прятала их от реальности. Наверное, это не правильно с точки зрения психологии, наверное, этим я сдвинула их психику", – призналась Оля Фреймут.
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Однако добавила, что теперь каждый день говорит Валерию и Евдокии, что война обязательно закончится, и они вернутся в свой дом в Конче-Заспе. Фреймут очень верит, что это произойдет в 2023 году. Также телеведущая Ольга Фреймут говорит, что ее младшие дети пойдут в школу в Великобритании.
Напомним, Фреймут вышла на связь и обратилась к украинцам.
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