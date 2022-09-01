Российская артистка Алла Пугачева высказалась в адрес соловьева, который накинулся на нее после возвращения в россию.

Известная российская певица Алла Пугачева, муж которой Максим Галкин раскритиковал российскую "спецоперацию" в Украине, вернулась в россию после нескольких месяцев жизни за границей. После возвращения примадонна сразу же наткнулась на критику путиниста и пропагандиста соловьева.

"Вернулась в россию, чтобы детей в школу отправить, в отпуске была? Да кого обманывать? И не заметила, что муж нес, не сказала ни слова. А приехала зачем? Деньги кончились? Не думаю", - возмущался соловьев, призывая Аллу Борисовну высказаться о войне, которую развязала россия в Украине.

Пугачева не стала молчать и решила жестко и публично попустить путиниста. В своем Instagram артистка опубликовала фотоколлаж, который состоит из ее снимка с мужем и фото мерзкого соловьева. Подписала снимок коротко: "Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства".

Пользователи в комментариях подержали Аллу Борисовну в ее высказывании: "Браво, Алла Борисовна!", "Вы самая лучшая", "Лопнет!", "Какое оно конченное, тот володя", "Мудрая женщина!", "Да не жаль, воздастся по заслугам", "Будьте счастливы, это главное. А зло оно всегда возвращается, они еще свое получат", "Собака лает, караван идет", "Да уж лучше пусть не лопнет, а надуется, и улетит в космос, к чертям", "Все равно в один прекрасный день лопнет! Такие долго не живут".

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