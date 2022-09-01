Популярный украинский телеведущий, ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук, который после развода с первой женой Еленой Войченко практически сразу же женился на нотариусе и светской львице Кристине Горняк, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Вова показал милое фото с детьми и рассказал, где они пошли в школу в этом году.

Отметим, что ранее Владимир покинул Украину и уехал в Канаду, где с начала войны живет его первая жена с двумя детьми – дочкой Эмилией и сыном Эваном. Долгие месяцы телеведущий не видел детей, и только недавно они встретились. Похоже, звездный отец также отвел дочку и сына в школу, раз уже приехал к ним в Канаду.

В подписи к публикации Остапчук написал: "Сегодня мои дети идут в школу. Не дома, в Канаде. Так же, как и сотни тысяч других юных украинцев и украинок. Вынужденно, далеко или близко, онлайн или с перерывами в бомбоубежищах (как в классе моей мамы-учительницы). И как отцу очень сложно это даже осознать, а как учителю по первому образованию – принять. Но все НАШИ дети – наш цвет и наше будущее. И оно точно будет светлым и прекрасным, потому что у наших детей самое ценное – свобода, добро и любовь. С Днем знаний. P.S. Это фото иллюстрирует лучшие мои эмоции, что я испытал летом 2022 года".

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