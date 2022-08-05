Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский и канадский ресторатор колумбийского происхождения. Звезда также судит проект "Мастер Шеф", который выходит на экранах страны более 10 лет. На момент начала войны Эктор находился за пределами Украины, но спустя некоторое время все же решился вернутся домой. Знаменитость после этого занялся огневой подготовкой, чтобы иметь возможность себя защитить.

Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз Хименес-Браво решил показать сторис, на котором тренировался в спортзале. Звезда качал ноги, впечатляя своим трудолюбием.

"А я уже готовлюсь к завтрашнему благотворительной тренировке", - написал Эктор.

"Я тоже буду и жду на всех", - написал Хименес-Браво.

Также звезда в майке продемонстрировал бицепс, позируя перед зеркалом.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" устроил горячую тренировку со штангой

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