Концерт вышел очень трогательным, эмоциональным и слушатели остались в восторге не только от песен, но и от образа Натальи Могилевской.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Наталья Могилевская спустилась в метро и дала концерт на станции "Майдан Незалежности" в Киеве. Выступление посвящалось Дню Независимости Украины.

Концерт вышел очень трогательным, эмоциональным и слушатели остались в восторге. Певица показала фото в Инстаграм, которые были сделаны в киевском метро.

"Я верю, что наша музыка, звучащая сегодня под землей, летит в самое небо!", - написала Наталья Могилевская в подписи к снимкам из метро.

Для выхода в свет исполнительница выбрала элегантное черное платье миди с пикантным разрезом в зоне декольте, которое было украшено на плечах оригинальным декором из стразов и серебристых кисточек. Наталья Могилевская завершила эффектный образ уложенными локонами и макияжем с акцентом на глаза.

Фолловеры не стали скупиться на комплименты для певицы в комментариях под снимком: "Какие невероятные фотографии, вы красотка", "Какие классные фотки, Вы такая красивая", "Ой вай, божечки мои, как хороша", "Такая хорошенькая", "Красотка!! Как всегда на высоте. Ты лучшая!!", "Браво! Радуйте нас своими песнями ещё много лет!","Наталка, ваши песни фантастические, ежедневно переслушиваю", "Очаровательная леди".

Напомним, Могилевская рассказала о новой инициативе и замахнулась на большую сумму.

Как Politeka сообщала, взволнованная Могилевская удивила видом украинцев.

Также Politeka писала, Могилевская показала закулисные кадры из метро, где награждали легендарных украинцев.