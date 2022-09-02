Украинская актриса и певица Верка Сердючка, в образе которой выступает актер Андрей Данилко, предстала в школьной форме с фартуком, а также с бантом на голове.

Как сообщает Politeka.net, вчера в Украине отмечали День знаний. Украинская актриса и певица Верка Сердючка, в образе которой выступает актер Андрей Данилко, разместила в Instagram черно-белые снимки, на которых запечатлена в образе школьницы.

Артистка Верка Сердючка в школьной форме и бантиком на голове прозвенела первый звонок, а ее тем временем держали два парня на плечах. Верка отвечала возле доски в музыкальном классе и играла на трубе. А также сплетничала со своей подругой прямо на уроке, пока учительница отвлеклась.

Многие украинские звезды в комментариях оставили свои реакции под снимками. Например, певица Даша Астафьева оставила смеющиеся эмодзи и написала: "люблю". Тем временем Злата Огневич поставила под фото эмодзи в виде "огня".

Довольно забавные фото вызвали смех у пользователей сети и подняли им настроение. За это они наградили Андрея Данилко комплиментами: "Этот Юмор не может устареть вместе с Верой", "Упала с дивана от смеха, когда смотрела первый раз", "Креативно! Очень трогательно и неординарно! Обожаю Сердючку!", " Это шедевр! Андрей Данилко-бесподобен!", "Обожаю".

Напомним, Данилко в образе Сердючки оригинально отомстил россиянам.

Как сообщала Politeka, у "мамы" Сердючки появился очень влиятельный поклонник.

Также Politeka писала, что мама Верки Сердючки показала мужа и красотку-дочь, которых скрывает от публики.