Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк ведет тревел-проект об Украине. Ведущая вместе с командой путешествует по нашей стране и знакомит зрителей с интересными и малоизвестными местами.
Сейчас Лесю Никитюк занесло в Черкассы.
У себя в Инстаграм знаменитость показала снимок, сделанный на набережной.
Леся Никитюк кокетливо расстегнула рубашку и оголила одно плечо. Она выставила руку, чтобы мужчина на заднем плане выглядел миниатюрным и поместился на ладони.
«Напомните мне в комментах, как называется проект, который мы сейчас снимаем в Украине?», - обратилась телеведущая к фолловерам.
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"Наконец-то мой в кадре", - ответила ей украинская певица Даша Астафьева.
Напомним, россияне набросились на Лесю Никитюк, звезда резко ответила.
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк очнулась на полу возле унитаза: телеведущая рассказала о пережитом кошмаре.
Также Politeka писала, что Леся Никитюк предложила денежное вознаграждение украинцам от 2 до 5 тысяч.