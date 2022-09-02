Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк ведет тревел-проект об Украине. Ведущая вместе с командой путешествует по нашей стране и знакомит зрителей с интересными и малоизвестными местами.

Сейчас Лесю Никитюк занесло в Черкассы.

У себя в Инстаграм знаменитость показала снимок, сделанный на набережной.

Леся Никитюк кокетливо расстегнула рубашку и оголила одно плечо. Она выставила руку, чтобы мужчина на заднем плане выглядел миниатюрным и поместился на ладони.

«Напомните мне в комментах, как называется проект, который мы сейчас снимаем в Украине?», - обратилась телеведущая к фолловерам.

"Наконец-то мой в кадре", - ответила ей украинская певица Даша Астафьева.

Напомним, россияне набросились на Лесю Никитюк, звезда резко ответила.

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк очнулась на полу возле унитаза: телеведущая рассказала о пережитом кошмаре.

Также Politeka писала, что Леся Никитюк предложила денежное вознаграждение украинцам от 2 до 5 тысяч.