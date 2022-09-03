На своей странице в Instagram шеф-повар показал рецепт необычного салата из помидоров и слив, который он приготовил без использования ножа, раздирая продукты руками.

"Приготовьте салат руками. Возьмите те помидоры, почувствуйте их, пожмите пальцами мягкую фету, разорвите сливы. Это вообще другое понимание продуктов. Вы будто станете с ними ближе и будете сильнее уважать вот это свое, выращенное в Украине. Потому что руки - это всегда о связи. И если из-за всего этого жмакания продуктов украинское войдет в вашу ДНК, то вы будете другим человеком. Тем, что почувствовал свое локальное. И ваша еда будет иметь другой вкус, потому что будет наполнена любовью и пониманием своих продуктов" , – советует Клопотенко.

"Мастер шеф" руками смешал разорванные помидоры и сливы, фету, добавил оливковое масло, приправы и подсушенный белый хлеб.

При этом как процесс приготовления, так и результат показался многим поклонникам Евгения отвратительным.

"А еще лучше ногами, да с пола, ну что это такое за дичь, что за предложения? Противно смотреть, не то, что есть";

"Фу, месиво для скота";

"Выглядит не очень. Реально не приятно смотреть";

"Такое приготовление не для меня, даже аппетит пропадет, если и был. Извините, но как свиньям, еще жмыхи добавить";

"Выглядит очень отвратительно".

Напомним, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал простой рецепт маринованных помидоров, но с интересной деталью.

Как сообщала Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвастался, как это быть единственным мужчиной на работе.

Также Politeka писала, что Евгений Клопотенко раскрыл два рецепта, которые хоть как-то скрасят лето.