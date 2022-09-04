Дженнифер Лопес устроила роскошную церемонию с Аффлеком и впервые раскрыла несколько деталей своей свадьбы.

Дженнифер Лопес после свадьбы с Беном Аффлеком не рассказывала детали своей церемонии, а также заставила гостей подписать соглашение о неразглашении материалов из свадьбы. Пара не хотела раскрывать особенности своей церемонии посторонним лицам.

При этом фото с праздника, фото сразу нескольких свадебных платьев и детали оформления застолья на вечере Дженнифер и Бена появились в сети постепенно. Сначала поклонники смогли расссмотреть свадебные наряды от известного дизайнера, затем узнали о том, как травмировалась мама Бена Аффлека и ей даже вызывали скорую.

После этого в Инстаграм были представлены фото оформления свадьбы звездной пары. Как можно заметить, Лопес пожелала сделать церемонию в природных тонах, организаторы сделали упор на вечер на улице с множеством украшений и даже маленькой сценой, на которой Лопес выступала для близких.

Также Дженнифер в свою очередь решила заинтриговать ярким образом и красиво простилась с летом, а также поприветстовала наступление осени. В аккуратном светлом сарафане без ярких принтов и украшений 53-летней знаменитости удалось привлечь внимание помолодевшим видом.

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