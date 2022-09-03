Актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук раскрыла детали нового несчастья с их старшим сыном.

Накануне Глеб, который только пошел в школу в первый класс, повредил глаз и попал в больницу. На своей странице в Instagram артистка рассказала, что травма оказалась достаточно серьезной, поэтому мальчику пришлось делать операцию под общим наркозом.

Саливанчук вместе с сыном остались ночевать в больнице, домой их не отпустили. При этом постоянные воздушные тревоги в Киеве еще больше напрягали обстановку.

"Еще и 3 раз сирена. Ну совсем не вовремя идти в укрытие. Глеб еще не проснулся после наркоза. Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы все детки были здоровыми и живыми. Дай нам сил", - пожаловалась звезда.

Утром актриса снова вышла в сторис и показала, в каком состоянии сейчас Глеб.

"Доброе утро, если оно хорошее. Глеб спал до 6:00 после наркоза, болит живот и глаз опух", — поделилась Анна.

Также Саливанчук рассказала, что их маленькому соседу по палате повезло еще меньше.

"Мы с моей соседкой по палате не спали совсем. Потому что ее сын плакал и мучился всю ночь, бедненький, у него была более сложная операция. Марк, желаю тебе быстрого выздоровления", - добавила Анна.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

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