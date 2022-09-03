Накануне Глеб, который только пошел в школу в первый класс, повредил глаз и попал в больницу. На своей странице в Instagram артистка рассказала, что травма оказалась достаточно серьезной, поэтому мальчику пришлось делать операцию под общим наркозом.
Саливанчук вместе с сыном остались ночевать в больнице, домой их не отпустили. При этом постоянные воздушные тревоги в Киеве еще больше напрягали обстановку.
"Еще и 3 раз сирена. Ну совсем не вовремя идти в укрытие. Глеб еще не проснулся после наркоза. Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы все детки были здоровыми и живыми. Дай нам сил", - пожаловалась звезда.
Утром актриса снова вышла в сторис и показала, в каком состоянии сейчас Глеб.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
"Не дай Бог никому такого горя": 4-летний мальчик ушел из жизни вслед за сестрами, детали трагедии
Киев затянуло дымом: как это может сказаться на здоровье и при каких симптомах нужно бежать к врачу
Генерал Романенко о сроках окончания войны: "Надо готовиться как минимум к..."
"Боже, как жалко": трагически оборвалась жизнь украинского депутата, появились кадры с места
"Доброе утро, если оно хорошее. Глеб спал до 6:00 после наркоза, болит живот и глаз опух", — поделилась Анна.
Также Саливанчук рассказала, что их маленькому соседу по палате повезло еще меньше.
"Мы с моей соседкой по палате не спали совсем. Потому что ее сын плакал и мучился всю ночь, бедненький, у него была более сложная операция. Марк, желаю тебе быстрого выздоровления", - добавила Анна.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.