Популярная украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина, которая после возвращения домой всячески показывает и рассказывает о помощи стране, также не забывает и о своем проекте. Ефросинина часто проводит интервью с коллегами и в этот раз звездой выпуска стала Даша Астафьева.

«Даша @da_astafieva стала одной из первых героинь Экзамена, когда мы его только запустили четыре года назад. Честно скажу, сейчас разговаривала как с совершенно другой женщиной. Даша стала тонкой и глубокой, чувствительной и сильной одновременно, ее обнаженность из внешней трансформировалась в глубину.

Обещаю вам знакомство с Астафьевой, которой вы не знали. И еще раз благодарю свою героину за такое доверие всей себя🙏🏻» - высказалась Ефросинина.

В сети также ответили на услышанное от Даши и Маши, но их возмутило поведение Ефросининой. Звезда по-прежнему отказывается переходить на украинский язык и ранее уже заявляла, что это едва ли не раскол страны из-за осуждения того, что публичные люди еще говорят по-русски. Примечательно, что она много лет работала на украинском телевидении, но заявляет, что на родном языке говорить не готова:

«Волна украинизации была громкой, но не продолжительной… 😢; почему не на украинском?; Даже смотреть не буду! Ужасно. Когда переведете на украинский язык, то сделайте анонс и тогда мы посмотрим ваш выпуск ✌🏻; Далее по-рашински, Маши похер по мнению украинцев и то где она живет🤬; Ну не могу я слушать этот "язык" 🤯;Когда же до вас дойдет, что русский язык врага?!; Русский мир снова пришел к Маше».

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