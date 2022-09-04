На своей странице в Instagram артист, который в последнее время как может помогает украинским защитникам и пострадавшим от вторжения рф в Украину, разместил эмоциональное видео.

Накануне артист приехал в Киев и устроил мощный уличный концерт на Контрактовой площади. Теперь же он решил порадовать поклонников премьерой. Лазановский с гитарой стал на причале и трогательно исполнил свою новую песню.

"Цветок 💕 Осень всегда приносит теплые эмоции 🙈 влюбиться можно легко, а вот превратить эту влюбленность в настоящую любовь - это уже хлопотный труд двух 😊", - написал Сергей под видео.

Поклонники поддержали артиста в комментариях: "А для кого-то это время года очень грустное, не всегда так может быть 😢", "Такая прическа и цвет волос Вам больше всего идет, а длинные волосы и светлый цвет это не ваше", "Так Хорошо", "Как нежно", "Очень хорошая песня😍".

Отметим, ранее Лазановский сообщил о проблеме с жильем. Сейчас он ищет квартиру в Ивано-Франковске, которую ему согласились бы сдать в аренду за сумму до 5 тысяч гривен.

Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.

Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.

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