Певица Анна Тринчер поделилась кадрами, показав, что нашла в женихе Александре Волошине, опубликовав их в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда прославилась благодаря сериалу школа, где сыграла роль Наты. Теперь же актриса не очень любит, когда к ней так обращаются, ведь хочет отойти от этого образа. У Анны есть жених блогер Александр Волошин, с которым они скоро официально оформят отношения. А недавно Тринчер с женихом въехали в новую квартиру с роскошным камином, осуществив свою мечту.

Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Тринчер поделилась сторис, показав наглядно, что нашла в своем женихе. Звезда опубликовала кадры, где Волошин стоял в одном белье, впечатляя подтянутым телом.

"Доброй ночи", - написала Анна в сторис.

Стоит отметить, Анна Тринчер, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

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