Как пишет Politeka.net, об Аиде Николайчук заговорили после того, как она победила в третьем сезоне вокального шоу "Х-фактор".

Певица активно занимается ведением своего Инста-блога, где делится подробностями творческой жизни, но не говорит о личной. Артистка выкладывает яркие снимки, сделанные зачастую обычным телефоном.

Так, Николайчук разместила в Инстаграм селфи, где поприветствовала своих фолловеров и продемонстрировала свою красоту вблизи.

Победительница «Х-фактора» была одета в повседневную одежду. Она распустила свои роскошные волосы по плечам, а на лице был неброский макияж с акцентом на губы и глаза.

«Привет», - просто подписала снимок Аида Николайчук.

"Это полный шок боже мой моя солнечная любовь очень красиво приятно смотреть",

"Ты действительно очень красивая Аида! ты мой идеал!!! 😘",

"Красавица моя, то, наблюдая за тобой, мне кажется, что в последние дни тебя что-то беспокоит. Могу ли я вам помочь? 🌷🌷🌷🥰", - восхищаются в сети.

Ходили слухи, что Аида Николайчук была в отношениях с продюсером Игорем Кондратюком. Поклонники были уверены, что шоумен станет продюсером певицы. Примечательно, но наставник даже не пришел на ее первый сольный концерт, что очень удивило аудиторию. Впрочем, даже после стольких неудач девушка не упустила руки, а упорно продолжала идти к своей мечте.

Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.

Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.

Также Politeka писала, звезда "Х-Фактора" Николайчук после возвращения на родину показала всем свою татуировку: «Хочешь изменить мир - начни с себя»