Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей, которая спустя месяцы работы в качестве волонтера, решила возобновить предыдущую работу. Артистка взялась снимать еще один сезон ее шоу "ЛеМаршрутка" вместе со своим коллегой.

Сейчас Никитюк ездит по разрушенным городам из-за обстрелов оккупантов и встречается с пострадавшими украинцами. Ведущая также рассказывает интересные истории о своих путешествиях, иногда рассказывая и о жизни тех людей, которых ей посчастливилось увидеть.

«Елена Швидка. Глава Ивановского сообщества, «асвабадители» зашли в ее дом и «вежливо» наставив оружие, попросили электрочайник. Чайник забрали, а подставку нет. А еще, опираясь рукой о бойлер, он спросил у нее, сколько надо спалить дров, чтобы нагреть ванную воды…» - возмутилась невежеством оккупантов Леся.

Также у себя в Инстаграм знаменитость показала снимок, сделанный на набережной в Черкассах, куда она отправилась не так давно.

«Напомните мне в комментах, как называется проект, который мы сейчас снимаем в Украине?», - обратилась телеведущая к фолловерам.

Напомним, россияне набросились на Лесю Никитюк, звезда резко ответила.

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк очнулась на полу возле унитаза: телеведущая рассказала о пережитом кошмаре.

Также Politeka писала, что Леся Никитюк предложила денежное вознаграждение украинцам от 2 до 5 тысяч.