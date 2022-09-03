Как сообщает Politeka.net, главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич часто делится с поклонниками своими замечаниями, рассказами о своих буднях и деталях, касающихся новых выступлений. Довольно много времени уделяет Злата и помощи украинцам.

«Помощь! Именно сейчас продолжается наш благотворительный проект #АИКА Каждый раз, когда вы покупаете продукты в ekomarketua и вместе с тем патриотический браслет от zarmilkas, вы приобщаетесь к большому доброму делу! Все средства по продажам браслетов поступают в фонд #МаршЖинок и будут направлены на помощь женщинам и девушкам, пострадавшим от войны» - рассказала Злата о новой инициативе.

Также она подметила, что на сегодняшний день уже собрано более 200 000 грн, акция продлится до конца сентября. Также артистка поблагодарила каждого человека за героизм и помощь в добром деле.

«Все будет Украина🇺🇦✌; Такой хорошенький вид; Очень красиво😍; Невероятные❤️; Красотки 🔥; Какие красивые; На Златочку похожа; А как зовут; Очень хорошие топовые талантливые богини; Брюнетка, это твой цвет!; Принцесса ❤️ Жасмин».

Также Злата решила обсудить, что можно делать и что публиковать, а чего следовало бы избегать.

"Получила много ответов и вот мое мнение: мы имеем право жить, в нашей жизни есть место любви, танцам, встречам с друзьями, путешествиями и так далее. Но одновременно с этим мы не имеем права забывать, что война продолжается".

Напомним, что Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.