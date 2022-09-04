На своей странице в Instagram артист, который в последнее время, как может, помогает украинским защитникам и пострадавшим от вторжения рф в Украину, продолжает радовать своим творчеством и разместил новое эффектное видео.

Накануне Лазановский приехал в Киев и устроил мощный концерт на Контрактовой площади. Теперь же он решил порадовать поклонников новой песней.

"Не могу подобрать никаких слов 🙈 Поэтому пусть просто будет 💔", - написал Лазановский под видео.





"Украдю твое сердце

Украду твою душу

Украду, заберу

И закрою на замок", — поет артист в кадре, сидя на скамейке в парке, а рядом стоит гитара.

Поклонники в комментариях поддержала артиста: "Вы очень похожи на много отца в таком же возрасте!", "Так нежно😢".

Отметим, ранее Лазановский сообщил о проблеме с жильем. Сейчас он ищет квартиру в Ивано-Франковске, которую ему согласились бы сдать в аренду за сумму до 5 тысяч гривен.

Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.

Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.

Также Politeka писала, что победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский засветился рядом с загадочной красавицей.