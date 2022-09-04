Звезда с дочерью Ниной, убегая от полномасштабного вторжения рф, осели в Великобритании. Там девочку уже устроили в местную школу.

В этот раз на странице в Instagram Матвиенко разместила драматическое фото, на котором она позирует в темном туннеле, в черном наряде, с ярким макияжем и зачесанными волосами. Судя по геолокации, сейчас артистка находится в британском городе Тонтон.

"Смотрю на мир сердцем и душой украинки! А в глазах слеза…", — не менее драматично подписала снимок Тоня.

Поклонники в комментариях поддержали певицу: "В Украине, дома особые чувства, правда?💙💛", "Очень хорошо".

В сторис Матвиенко также показала кадры с прогулки с дочерью от Мирзояна, поставив на фон песню "Осень" группы "Океан Эльзы"

Отметим, недавно Тоня Матвиенко похвасталась, что наконец-то получила звание Заслуженной артистки Украины. Примечательно, что указ президента и удостоверение датированы августом прошлого года, однако свой значок и документ певица получила в руки только сейчас.

Напомним, что жена Мирзояна Матвиенко растрогала новой песней на украинском языке.

Как сообщала Politeka, жена Мирзояна Матвиенко показала выросшую красавицу-дочь, которую родила в 17 лет.

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