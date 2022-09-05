На своей странице в Instagram шеф-повар разместил пост, в котором оставил места для фотографий из предстоящих путешествий по Украине.
"Куда поехать отдохнуть? Мысль, которая кажется сейчас странной. Когда я фантазирую об этом, типа, вот я собираю чемоданы, сажусь в машину и еду, то это всегда Украина. Это будет Крым. Та самая гора возле Алушты, куда я всегда убегал из детского лагеря, сидел и смотрел на рассветы. Или это будет вершина Яворника в Карпатах...", - пишет Клопотенко и перечисляет другие варианты.
Пока у самого Евгения не хватает времени на поездки, но он обратился к украинцам с призывом.
"Но вы, если можете, то хотя бы подышите в Карпатах. Не откладывайте, потому что отдыхать очень надо. Это силы, а силы нам нужны для победы. Чтобы Крымский воздух был не только в фантазиях. И чтобы вся украинская земля была с нами, и мы могли ездить по стране свободно, повсюду, где хотим. Украинская земля - наше вдохновение. И сейчас, и в будущем", - подчеркнул звездный шеф.
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Звезда "Мастер Шеф" также неожиданно обратился к некоторым украинским знаменитостям.
"Павел Зибров, Злата Огневич, Даша Астафьева, Сергей Притула, а вас какое место в Украине вдохновляет?", - добавил Клопотенко.
Напомним, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал простой рецепт маринованных помидоров, но с интересной деталью.
Как сообщала Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвастался, как это быть единственным мужчиной на работе.
Также Politeka писала, что Евгений Клопотенко раскрыл два рецепта, которые хоть как-то скрасят лето.