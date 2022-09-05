Украинская актриса и первая "Холостячка" Ксения Мишина рассказала о трудностях с приходом осени.

Популярная украинская актриса и главная героиня первого сезона реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина является активным пользователем соцсетей. Ее Instagram уже насчитывает почти 835 тысяч пользователей, а каждая публикация собирает огромное количество лайков и комментариев.

Так, артистка решила рассказать, с какими трудностями столкнулась в начале осени.

Сейчас ее единственный сын Платон возобновил обучение в школе, а значит нужно рано вставать по утрам.

Мишина показала в Insta-сторис, как долго будит мальчика за ногу.

«Доброе утро. Начались подъемы в школу. Как не хочется вставать», - призналась артистка.

Также она показала свои медитации по утрам. Для того, чтобы уделить время себе, артистке пришлось встать на час раньше.

«Последние три дня были эмоционально тяжелыми. Такое бывает», - рассказала Ксения.

Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала украинцам, как они постоянно спонсируют россию.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Злату Огневич.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошеломила видом, показав, есть ли у нее ботокс.