Популярная украинская актриса и главная героиня первого сезона реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина является активным пользователем соцсетей. Ее Instagram уже насчитывает почти 835 тысяч пользователей, а каждая публикация собирает огромное количество лайков и комментариев.
Так, артистка решила рассказать, с какими трудностями столкнулась в начале осени.
Сейчас ее единственный сын Платон возобновил обучение в школе, а значит нужно рано вставать по утрам.
Мишина показала в Insta-сторис, как долго будит мальчика за ногу.
«Доброе утро. Начались подъемы в школу. Как не хочется вставать», - призналась артистка.
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Также она показала свои медитации по утрам. Для того, чтобы уделить время себе, артистке пришлось встать на час раньше.
«Последние три дня были эмоционально тяжелыми. Такое бывает», - рассказала Ксения.
Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала украинцам, как они постоянно спонсируют россию.
Как сообщала Politeka, Ксения Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Злату Огневич.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошеломила видом, показав, есть ли у нее ботокс.