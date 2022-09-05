Популярная украинская модель и певица Даша Астафьева раскритиковала артистов, которые убеждают поклонников в своем волнении за страну и военных, ни разу не прятавшись в бомбоубежище. Об этом она рассказала в интервью с Машей Ефросининой.
По мнению артистки, эмоции звезд лживые, поскольку они не видели взрывов и не прятались от ракет, поэтому не осознают весь ужас войны.
"Многие артисты, как мне показалось, выжимают из себя эмоции. Многих из них к началу полномасштабной войны уже не было в стране. Человек плачет, говорит какие-то слова, рассказывает, как он волнуется. Мне кажется, пока ты не увидел, не услышал, не убегал, трудно поверить в эти слезы. Это очень раздражает", – пояснила Даша Астафьева.
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Даша Астафьева добавила, что звезды, выступающие для украинских защитников, делают это не искренно.
"Смотришь и не веришь. Я не понимаю, почему эти люди плачут. Я миллион раз могу ошибаться, но меня это раздражает. Я не вижу искренности. Многие артисты, даже которые остались здесь, я не знаю, платят ли им гонорары за то, что они приезжают, но это все выглядит так мерзко. Они приезжают и якобы услугу оказывают этим военным", - заявила певица.
Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.
Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.
Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.