Противно артистке Даше Астафьевой из-за оставшихся в Украине исполнителей, которые ведут себя так, будто оказали защитникам услугу, выступив перед ними.

Популярная украинская модель и певица Даша Астафьева раскритиковала артистов, которые убеждают поклонников в своем волнении за страну и военных, ни разу не прятавшись в бомбоубежище. Об этом она рассказала в интервью с Машей Ефросининой.

По мнению артистки, эмоции звезд лживые, поскольку они не видели взрывов и не прятались от ракет, поэтому не осознают весь ужас войны.

"Многие артисты, как мне показалось, выжимают из себя эмоции. Многих из них к началу полномасштабной войны уже не было в стране. Человек плачет, говорит какие-то слова, рассказывает, как он волнуется. Мне кажется, пока ты не увидел, не услышал, не убегал, трудно поверить в эти слезы. Это очень раздражает", – пояснила Даша Астафьева.

Даша Астафьева добавила, что звезды, выступающие для украинских защитников, делают это не искренно.

"Смотришь и не веришь. Я не понимаю, почему эти люди плачут. Я миллион раз могу ошибаться, но меня это раздражает. Я не вижу искренности. Многие артисты, даже которые остались здесь, я не знаю, платят ли им гонорары за то, что они приезжают, но это все выглядит так мерзко. Они приезжают и якобы услугу оказывают этим военным", - заявила певица.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.