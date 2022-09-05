По словам мамы Кузьмы Скрябина, исполнитель Тарас Тополя, как и многие другие, мог уехать за границу, однако фронтмен группы Антитела взял в руки оружие и пошел защищать Родину.

Мать Кузьмы Скрябина, Ольга Кузьменко, призналась, что до начала войны много общалась с певцом Тарасом Тополей, который был тесно знаком с ее сыном. Сейчас они не общаются, но музыканта она очень уважает. Об этом она сообщила в интервью "24 каналу".

Ольга Кузьменко отмечает, что Тарас Тополя хоть и значительно моложе ее сына, но учился именно на его песнях.

"Я вообще его очень уважаю. Мы с ним много разговаривали. Он очень обязателен, патриотичен. Это мужчина, который мог спокойно с тремя детьми уехать в США к маме и ездить, как все остальные, обернувшись флагом, и петь где-то там, где не взрываются снаряды. А он сделал совсем иначе", – подчеркнула Ольга Михайловна.

Также она добавила, что всем артистам следует взять пример с Тараса Тополи, поскольку он ещё до начала полномасштабного российского вторжения поддерживал украинскую музыку.

Она также призналась, что презирает и тех "перерисовывающихся" артистов, и тех звездных мужчин, которые "воюют" на концертах в Варшаве.

"Мне кажется, если бы были такие люди, как Тополя, которые еще до войны пели патриотические песни, мы бы сейчас совсем "иначе стояли". Это все перерисовка, а потом будут говорить: "А я где-то в Варшаве, а я где-то там пою". Ну, Бог им судья", - подытожила мама легендарного артиста.

Напомним, что легендарную песню Скрябина украли россияне, от их плагиата хочеться блевать.

Как сообщала Politeka, на аукционе продали личную вещь Кузьмы Скрябина, сумма впечатляет.

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