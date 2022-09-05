Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, рассказала, как война повлияла на отношения с мужем Потапом.

За несколько дней до полномасштабной войны певица Настя Каменских вместе с мужем рэпером Потапом и их мамами выехали в Испанию, где исполнительница должна была писать новый испанскоязычный альбом.

В интервью для "ЖВЛ" она рассказала, как вторжение рф в Украину, повлияло на ее отношения с мужем.

Артистка Настя Каменских поделилась, что тогда никто из них даже подумать не мог, что произойдет 24 февраля.

"Мы поехали в Мадрид и взяли мам, потому что у меня после смерти отца, я стараюсь часто вывозить свою маму, она очень скучает, ей тяжело. Когда ты берешь одну маму, другую ты не можешь не взять, у нас так принято в семье. И они поехали. Я не знаю, как так вселенная распорядилась, почему мы оказались в другом месте", — сказала Настя.

Настя Каменских рассказала, что ее и Потапа война только сблизила. Они почувствовали, насколько важна поддержка друг друга в такой трудный период.

"Так как ты аккумулируешься. Конечно, мы такие стали, можно сказать, партнеры, такие, как мистер и миссис Смит. Надо собраться и что мы своей семьей, что мы можем сделать, идти и просто рвать", — добавила артистка.

Напомним, что Каменских довела до слез видео об украинцах в День памяти о защитниках.

Как сообщала Politeka, Каменских нашла слабое оправдание сотрудничества с рф после 2014 года.

Также Politeka писала, что Каменских, которая вернулась в Украину без Потапа, решила высказаться.