После пяти месяцев пребывания за границей известная украинская певица Настя Каменских в августе приехала на некоторое время в Украину.

Украинская певица Настя Каменских после масштабного вторжения рф начала давать благотворительные концерты в Европе и Латинской Америке. В интервью для "ЖВЛ" звезда призналась, на какие деньги сейчас живет она и ее муж рэпер Потап, котоые потеряли свои заработки за музыку.

За более чем 6 месяцев полномасштабной войны Настя Каменских выступала на многих концертах за рубежом, однако они в основном благотворительны. На мероприятии собирают средства в поддержку Украины. Артистка призналась, что сейчас ничего не зарабатывает и вообще осталась без заработка от музыки.

Она уточнила, что живет сейчас на те сбережения, которые были сделаны в довоенное время. Тогда они с Потапом откладывали деньги для проектов и клипов.

"Мы сейчас ничего не зарабатываем. Единственное, что я стараюсь с музыкантами, когда езжу, у них семьи, дети, чуть больше их привозить. Такой сложный вопрос, потому что нет ничего. Но сейчас живем за деньги, которые накопили до войны, отложенные для клипов, проектов", – рассказала Настя Каменских.

Она добавила, что за время войны она с Потапом собрали для Украины более 75 миллионов гривен.

Напомним, что Каменских довела до слез видео об украинцах в День памяти о защитниках.

Как сообщала Politeka, Каменских нашла слабое оправдание сотрудничества с рф после 2014 года.

Также Politeka писала, что Каменских, которая вернулась в Украину без Потапа, решила высказаться.