Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая на днях вернулась из-за границы и тут же обвенчалась со своим мужем и отцом ребенка экс-"Холостяком" Никитой Добрыниным, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка показала трогательные кадры, как провела выходные после венчания.

Как оказалось, Даша в свой уикенд все время посвятила сыну Льву. На снимках в соцсети можно увидеть, как блогерша играет и спит с маленьким сыном, которому недавно исполнился годик. Перед камерой девушка появилась в простых и удобных домашних образах – атласной светлой пижаме и черном спортивном костюме. Ее волосы небрежно уложены, а на лице нет макияжа.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Как я провела выходные". А поклонники тут же принялись комментировать очаровательные фото Даши с малышом: "Красивые", "Какие классные", "Такая красивая", "Какие красивые", "Как мило", "Одно лицо", "Лучше и не придумаешь", "Какие вы классные", "Очень красивые, счастливые, а это самое главное", "Ну милота", "Какие вы классные", "Бесконечно милые", "Красивые", "Какие же вы классные", "Чудо маленькое!".

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