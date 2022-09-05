Музыкант вспомнил, как радиопродюссер украинской радиостанции говорил ему петь на русском, аргументируя, что MELOVIN на этом языке звучит лучше и эта музыка "лучше зайдет".

Популярный украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров) не скрывает, что до начала полномасштабной войны в Украине слушал российских коллег.

После всех ужасов, которые оккупанты совершили и продолжают совершать в украинских городах и селах, MELOVIN не понимает, как можно и дальше потреблять контент из страны-террористки. Об этом он заявил в интервью для портала "МУЗВАР".

После вторжения рф позиция MELOVIN по поводу языка стала категоричной: певец отказывается петь на русском и не хочет слушать русскоязычные песни других украинских исполнителей.

"Мне страшно после победы услышать какую-то русскую песню по радио, на улице, из телефона у кого-то. Это будет значить, что все наше объединение было до ср*ки", - признался певец.

Также он вспомнил, как радиопродюссер украинской радиостанции говорил ему петь на русском, аргументируя, что MELOVIN на этом языке звучит лучше и эта музыка "лучше зайдет". Такие упреки певец слышал до полномасштабного вторжения. А после 24 февраля риторика этого человека изменилась.

"Смотрю на своих коллег, друзей, знакомых. Очень четкая позиция появляется у людей, которые всегда говорили на русском. Прикольно, когда сидит возле меня товарищ, который так же, как и я, всегда был русскоязычным, и говорит: "Пожалуйста, выключите эту песню". А это песня Лободы. При том что я Лободу очень любил, мне нравится ее творчество. Но не сейчас. Не хочу любить. Нужно менять свои привычки", - добавил MELOVIN.

Напомним, что MELOVIN не сдержался после слов Могилевской об украинском языке.

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