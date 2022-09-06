Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский ресторатор колумбийского происхождения. Звезда на момент начала войны находился за океаном, но в конечном итоге вернулся в Украину, после чего записался на военную подготовку. Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда рассказал, что решился перейти на украинский язык.
"Перехожу на украинский язык. Дается не легко, признаюсь честно)
Я знаю 4 языка, и сейчас, когда понял, что один хочу забыть — это будет все равно легче, чем выучить новый)
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Заметили, что мои рецепты уже на украинском? я стараюсь)
Чистосердечно начал с поляны и Укрзализныци)
Если бы не Мастер Шеф, то меня бы уже давно где-нибудь приняло ирпенское ТРО", - написал Эктор.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Ценим, вы молодец", "Эктор, вы молодец", "Браво, Эктор", "Вау!!! Эктор – вы молодцы!!! Это фантастика! Вдохновение вам!", "Эктор, вы настоящий украинец", "Спасибо, Эктор".
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