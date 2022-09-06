Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" решился на кардинальный шаг в своей жизни, поделившись с украинцами.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский ресторатор колумбийского происхождения. Звезда на момент начала войны находился за океаном, но в конечном итоге вернулся в Украину, после чего записался на военную подготовку. Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда рассказал, что решился перейти на украинский язык.

"Перехожу на украинский язык. Дается не легко, признаюсь честно)

Я знаю 4 языка, и сейчас, когда понял, что один хочу забыть — это будет все равно легче, чем выучить новый)

Заметили, что мои рецепты уже на украинском? я стараюсь)

Чистосердечно начал с поляны и Укрзализныци)

Если бы не Мастер Шеф, то меня бы уже давно где-нибудь приняло ирпенское ТРО", - написал Эктор.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ценим, вы молодец", "Эктор, вы молодец", "Браво, Эктор", "Вау!!! Эктор – вы молодцы!!! Это фантастика! Вдохновение вам!", "Эктор, вы настоящий украинец", "Спасибо, Эктор".

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