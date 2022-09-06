Как пишет Politeka.net, Филипп Киркоров - известный российский певец, который поддержал вторжение в Украину. Теперь знаменитость не выпускают в Европу, куда он так любил ездить. Дмитрий Гордон решил подшутить над звездой, опубликовав его фото в черном костюме с париком и на платформе.
"Киркорова до сих пор пускают в Европу, а зря. Раз поддерживает войну, пускай дышит исключительно русским миром", - написал Гордон.
Фанаты поставили почти 15 тысяч лайков и написали комментарии:
"Старый совсем слетел с катушек", "Какие разные взгляды с Аллой", "Вот что русский воздух делает с человеком", "Пусть пускают, но исключительно в этом костюме", "У него вроде как гражданство Болгарии есть, то будут пускать...", "Под Пугачеву косит?", "Что с ним произошло", "Раньше Филипп Бедросович был нормальным человеком эххххх......", "Да что уж там. Дочка Путина в Австрию приехала", "Об Боже", "У него маскировка, его не узнали", "А в Россию почему пускают. После такого фото. Пусть летит в космос", "Эх, Филе бы ещё фейерверк из ушей ...".
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