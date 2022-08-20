Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица и судья "Співають всі". Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Приходько и о Фейсбуке, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Анастасия поделилась кадрами с Филиппом Киркоровым.
На видео кто-то в комнате крикнул "Слава Украине". В ответ люди начали кричать "Героям Слава". Киркоров не на шутку испугался и начал смотреть, откуда кричат.
"Моя же ты волосатка. Испугался", - написала Приходько и добавила несколько смайликов смеха.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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"А когда-то перлось к нам, еще и народного ему дали. Чтобы тебя обдуло за наш счет. Слава Украина, Героям Слава!!!", "Ну не знаю испугалось оно или нет? Я никогда Киркорова как человека или артиста не уважала. После того как оно еще и журналистку ударило", "А что он там вообще делает?", "Какой же он страшный делается".
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