Дочь известного украинского комика и руководителя студии "Квартал 95" Евгения Кошевого 14-летняя Варвара решила последовать примеру звезд и устроить акцию по сбору средств для помощи Вооруженным силам Украины. Однако, в отличие от знаменитостей, которые собирают деньги на благотворительных концертах, девушка нашла более необычный способ.

Как рассказали на странице программы "ЖВЛ" в Instagram, Варвара Кошевая решила заработать средства для благотворительности, распродав вещи из своего гардероба. Пост в соцсети сопровождается очаровательным фото Вари рядом со звездным папой-комиком Евгением Кошевым.

А в подписи к нему написали: "Не только звезды, но и их дети сегодня помогают приближать нашу победу. Дочь Евгения Кошевого, Варвара, на своей странице в Instagram рассказала о распродаже своих вещей. Все собранные средства будут отправлены на оборудование для наших защитников. Распродажу Варвара проведет в своих сторис. К ней смогут приобщиться все желающие".

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