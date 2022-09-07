Артист регулярно тренировался в зале самостоятельно, поэтому ему удалось добиться хорошей физической формы. Чтобы довести тело до идеала, Лазановский решил обратиться к эксперту и нашел персонального тренера по бартеру.

В этот раз на своей странице в Instagram певец разместил забавные кадры, на которых показал несколько моментов своих тренировок, а также в шутливой форме рассказал, как ему помогает тренер.

"Функции тренера в тренажерном зале: контролировать твой "вдох и выдох"; забирать препятствия на твоем пути; когда "горят мышцы", сделать так, чтобы "горели" еще больше, а потом наслаждаться, как ты "доходишь". И любимое! Говорить: "делаешь 12 повторений", а потом в процессе добавить еще 3-5", - рассказал Сергей.

"Узнали своего тренера? 🙈😅 Конечно, что это все шутки 😎(ну ладно, не все😅) Функции тренера куда важнее 💪🏻", - написал Лазановский под видео и спросил у подписчиков, где они занимаются, дома или в спортзале.

Поклонники в комментариях поддержали артиста, некоторые делятся своим опытом: "Давай, жми🔥", "Реабилитологи тоже так делают, если что 👌", "Хороший тренер)", "О небо🥰 ну и невероятный😍", "Молодец", " Мой первый тренер сбрасывал мне на вайбер план занятий на тренировку и шел по своим делам 👌🏻 не долго я к нему ходила".

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