Так, 48-летняя Наталья, которая, как известно последнее время живет в Германии, сидя за письменным столом сообщила, что ей не по душе волокита с бумагами.
«Я ненвижу бумажную работу!», - эмоционально призналась Наталья в своем Instagram.
На видео женщина также засветила некоторые детали своего интерьера: настольную лампу и портреты – Виталия Кличко и его брата Владимира.
В комментариях к публикации подписчики соглашаются с Натальей относительно того, что работа с бумагами это действительно не весело. Также одна из пользовательниц высказала сожаления, что Наталья говорит не на украинском языке.
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«Жаль что не на украинском, было бы много подписчиков», - высказалась пользовательница Instagram.
Напомним, ранее Наталья после заявления Виталия Кличко подтвердила, что они действительно больше не вместе.
«Я благодарна за все , что было на нашем совместном пути , длинною в 25 лет … Наш Развод - это обдуманное , обоюдно принятое решение . Так сложилось, что за многие годы жизни в разных странах наши жизненные пути постепенно разошлись…», - писала Наталья в августе.
Своему бывшему супругу женщина пожелала «только всего самого наилучшего».
«Между нами по прежнему дружеские , полные уважения к друг другу отношения .
Мы всегда поддерживали и будем продолжать поддерживать друг друга при любых обстоятельствах», - заверила Наталья.
Напомним, у Виталия и Натальи трое детей.
Также сообщалось, что мама Виталия и Владимира Кличко перенесла операцию.
Кроме того, Politeka.net писала, что телеведущая Никитюк заинтересовалась разведеннім Кличко.