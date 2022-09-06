Так, 48-летняя Наталья, которая, как известно последнее время живет в Германии, сидя за письменным столом сообщила, что ей не по душе волокита с бумагами.

«Я ненвижу бумажную работу!», - эмоционально призналась Наталья в своем Instagram.

На видео женщина также засветила некоторые детали своего интерьера: настольную лампу и портреты – Виталия Кличко и его брата Владимира.

В комментариях к публикации подписчики соглашаются с Натальей относительно того, что работа с бумагами это действительно не весело. Также одна из пользовательниц высказала сожаления, что Наталья говорит не на украинском языке.

«Жаль что не на украинском, было бы много подписчиков», - высказалась пользовательница Instagram.

Напомним, ранее Наталья после заявления Виталия Кличко подтвердила, что они действительно больше не вместе.

«Я благодарна за все , что было на нашем совместном пути , длинною в 25 лет … Наш Развод - это обдуманное , обоюдно принятое решение . Так сложилось, что за многие годы жизни в разных странах наши жизненные пути постепенно разошлись…», - писала Наталья в августе.

Своему бывшему супругу женщина пожелала «только всего самого наилучшего».

«Между нами по прежнему дружеские , полные уважения к друг другу отношения .

Мы всегда поддерживали и будем продолжать поддерживать друг друга при любых обстоятельствах», - заверила Наталья.

Напомним, у Виталия и Натальи трое детей.

Также сообщалось, что мама Виталия и Владимира Кличко перенесла операцию.

Кроме того, Politeka.net писала, что телеведущая Никитюк заинтересовалась разведеннім Кличко.