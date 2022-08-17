Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і співачка-початківець. Зірка, як і інші знаменитості, підтримала українців у боротьбі з російськими окупаційними військами і навіть відкрила Прихисток для біженців із зони бойових дій, де допомагали українцям, які тікали від жахів війни. А нещодавно Нікітюк повідомила, що закриває проект, але продовжить допомагати кільком сім'ям. Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Леся звернулася до українок, зацікавившись розлученням Віталія Кличка.

"Дівчата... А ви ж написали Віталію Кличку до Діректу:

- Ну що там?", - написала Леся і запропонувала відповісти "Так" чи "Ні".

Варто зазначити, що днями стало відомо про офіційне розлучення Віталія Кличка. В інтерв'ю мер Києва зізнався, що він із дружиною вже давно живе у різних країнах і вони вирішили поставити крапку у відносинах.

Нагадаємо, Нікітюк посоромилася над росіянкою, яка пускала соплі, їдучи з Криму.

Також Politeka повідомляла, що Нікітюк жорстко пройшлася Стівеном Сігалом, який вирушив до Оленівки.

А ще Politeka писала, що Нікітюк показала, як виглядає село під Києвом, яке зупинило нашестя росіян