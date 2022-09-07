На своей странице в Instagram артистка поделилась трогательным прочтением стихотворения Татьяны Власовой из цикла «Люди войны». Елена сопроводила аудиозапись иллюстрацией, которую нарисовали ее друзья.

"Он щемителен и оптимистичен одновременно, как-то так она умеет писать. 🥰 Щемителен – потому что он обо мне и о каждой женщине, маме, уехавшей девушке: со своими детьми, с пенсионерами - родителями или своими силами, испытывая именно те сомнения и чувства, что и героиня стиха Оксана.

А оптимистичный – потому что, несмотря на все, «мое сердце осталось в Киеве», и «я возьму за руку своего ребенка и поеду домой». И это тоже обо мне сейчас, ну разве что дети во множестве. Возвращаемся наконец…))", - рассказала Кравец.

Поклонники звезды "Квартал 95" в комментариях не сдерживают эмоций:

"Ваш голос это какая-то невероятная музыка, проникающая в самое сердце 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰. Но это и невозможно больно";

"Картина действительно соответствует духу стиха и очень ее хорошего его дополняет 🙏🙏🙏. Наш народ такой талантливый и мужественный, что даже слов нет, одни эмоции";

"Когда ты слушаешь и думаешь, кто же настолько чувствует меня, чтобы пересказать душу... нас таких тысячи... спасибо за прочтение невероятной поэзии";

"Именно такие ощущения у меня, плачу. В самое сердечко! 😢".

Напомним, 19-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" взбудоражила новым дерзким образом.

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