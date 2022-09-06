Муж украинской певицы Оксаны Билозир, экс-директор дворца "Украина", а сейчас военнослужащий Роман Недзельский на своей странице в Facebook опубликовал серию снимков, на одном из которых запечатлен вместе с украинским певцом Олегом Винником.
Это чуть ли не единственная фотография украинского артиста, попавшая в сеть, за последние пять месяцев. К сожалению, артист перестал публиковать новые фото и общаться с пользователями сети.
На одном из кадров певец Олег Винник позирует вместе с военнослужащим. Лицо певца скрывают широкие солнцезащитные очки. Он надел кепку, серо-коричневую футболку, светлые джинсы и обул коричневые казаки.
Не изменяя своему привычному образу, руки артист украсил объемными черными часами и большим количеством браслетов. На фото он выглядит счастливым и улыбается на камеру.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
"Это круче "зэков Пригожина" и бомжей": россияне придумали, кого еще можно бросить в котел войны
Отношения Каменских и Потапа изменились после вторжения, Настя сделала признание: "Как мистер и миссис Смит"
"Обнаружили крестик и заколку": появились фото с места трагедии под Киевом
Погода разделит Украину на разные зоны: где пройдут дожди, а где ждать +4
Стоит отметить, что уже несколько месяцев поклонники певца Олега Винника думают, куда исчез их кумир. Последний пост в соцсети украинский артист опубликовал в апреле, и с тех пор – ни слова на его странице не было. Коллеги артиста обвиняют Винника в том, что он не появляется на благотворительных концертах – ни в Украине, ни за рубежом.
Напомним, Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения: "Ибо честно, как анорексия".
Как сообщала Politeka, "Лучшее, что может быть": Могилевская показала, как дарила улыбки детям, фото.
Также Politeka писала, что "Такая печаль и ностальгия": Гвоздева из "Танців з зірками" поделилась своими переживаниями, фото.