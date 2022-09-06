Украинский певец Олег Винник уже много месяцев с начала вторжения рф в Україну не появляется на публике и не выпускает новые песни.

Муж украинской певицы Оксаны Билозир, экс-директор дворца "Украина", а сейчас военнослужащий Роман Недзельский на своей странице в Facebook опубликовал серию снимков, на одном из которых запечатлен вместе с украинским певцом Олегом Винником.

Это чуть ли не единственная фотография украинского артиста, попавшая в сеть, за последние пять месяцев. К сожалению, артист перестал публиковать новые фото и общаться с пользователями сети.

На одном из кадров певец Олег Винник позирует вместе с военнослужащим. Лицо певца скрывают широкие солнцезащитные очки. Он надел кепку, серо-коричневую футболку, светлые джинсы и обул коричневые казаки.

Не изменяя своему привычному образу, руки артист украсил объемными черными часами и большим количеством браслетов. На фото он выглядит счастливым и улыбается на камеру.

Стоит отметить, что уже несколько месяцев поклонники певца Олега Винника думают, куда исчез их кумир. Последний пост в соцсети украинский артист опубликовал в апреле, и с тех пор – ни слова на его странице не было. Коллеги артиста обвиняют Винника в том, что он не появляется на благотворительных концертах – ни в Украине, ни за рубежом.

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