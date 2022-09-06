Ольга Кузьменко рассказала, что ее радуют украинские патриотические треки. Но жаль, что их начали выпускать тогда, когда "прижало".

Мама усопшего артиста Кузьмы Скрябина Ольга Кузьменко высказалась о тренде на украиноязычные и патриотические песни, который начался после 24 февраля. В интервью "24 каналу" она рассказала, почему важно воспитывать любовь к Украине.

Мама Андрея Кузьменко Ольга Михайловна считает, что патриотичность стоит воспитывать с детства. Происходит это, в том числе и через музыку, поэтому украинским исполнителям важно работать над патриотическими треками.

"Хлывнюка слышала – многие дети его перепевают. Это очень хорошо, что такое возникает. Мой Андрей всегда говорил: "Патриотические песни нужно петь и писать не тогда, когда уже нужно, а их нужно писать все время". Воспитывать любовь к Родине", – сказала мама Кузьмы.

Ольга Михайловна добавила, что думает, что нужно было воспитывать патриотичность через песни раньше.

"Воспитание не будет в тот момент, когда уже прижимает война. Там надо выжить, быть готовым. Но здесь важно не писать песни "ни о чем", потому что тогда и соответственно вырастает поколение "ни о чем". Лучше так: "Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна", как у Андрея было", - добавила мама Кузьмы Скрябина.

Напомним, что легендарную песню Скрябина украли россияне, от их плагиата хочеться блевать.

Как сообщала Politeka, на аукционе продали личную вещь Кузьмы Скрябина, сумма впечатляет.

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