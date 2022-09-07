После того, как певица Злата Огневич приняла участие во втором сезоне проекта «Холостячка», ее популярность возросла в разы. Сегодня за жизнью артистки в Instagram следит около полумиллиона поклонников, которые не пропускают ни единой публикации звезды.

На днях исполнительница пообщалась с поклонниками в Insta-сторис. Она ответила на вопрос, касающиеся участников романтического шоу «Холостяк».

«Привет, ты общаешься с кем-то из парней проекта Холостяк?», - спросили у Златы, на что она ответила утвердительно.

Одна из фанаток поинтересовалась, если ли девушка у финалиста проекта Дмитрия Шевченко?

На это Огневич прямо не ответила, а тегнула самого Диму.

Также многих интересовало, как Злата отреагировала на признания Андрея Хветкевича, что он нетрадиционной ориентации.

«Этот вопрос возбудил многих и давайте его проясним. У меня одна четкая позиция, в мире много разных людей: по своему мировоззрению, обычаям, по цвету кожи, вероисповеданию, выражению любви – это просто есть, примите это, как факт», - рассказала артистка.

Огневич обратилась к тем людям, кто апеллирует на религиозные темы.

«Если Бог нас создал такими разными, то, наверное, у него были свои планы?», - отметила певица.

В завершении она поблагодарила Андрея Хветкевича за честность и пожелала ему счастья.

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