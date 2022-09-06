Светлану Лободу внесли в список лиц, которым запретили въезд в россию на 50 лет. Причиной такого запрета стало то, что она осудила действия российских оккупантов в Украине.

Украинская певица Светлана Лобода, которая ранее активно строила свою карьеру в стране-агрессоре, лишь спустя месяц полномасштабного вторжения рф в Украину признала, что на ее родине идет настоящая война. А теперь она открыто выступает против россии, и даже запела на украинском языке.

В интервью с Екатериной Гордеевой на YouTube она рассказала о своем мужчине и проблемах со здоровьем.

Певица Светлана Лобода поделилась, что за неделю до войны она была в Киеве и заболела ковидом. Она поделилась, что ковид сильно повлиял на ее нервную систему, а также на сон, с которым у нее и так были проблемы в последнее время.

У нее начались сильные панические атаки, она постоянно меряла сатурацию, ведь ей казалось, что она умирает.

"К 19 февраля прихожу в себя и тут я понимаю, что мне нужно лететь в Киев дорепетировать. И мой мужчина говорит, что этого сейчас делать не нужно. Видимо у него были какие-то опасения, он что-то понимал. Хотя он всегда ограждает меня от стрессов и политических историй. И я признаться честно, всегда была очень далека от истории политики, была сконцентрирована на себе, своей карьере, что было моим большим упущением", - говорит Светлана Лобода.

Она также добавила, что ее мужчина не украинец, но является настоящим патриотом Украины.

Напомним, Лобода показала, как младшая дочь относится к ней и сестре.

Как сообщала Politeka, Лобода в новой фотосессии показала подросших дочерей.

Также Politeka писала, что Лобода с черными волосами впечатлила перевоплощением на Новый год, Бадоев оценил.



