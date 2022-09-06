Популярная украинская певица Вера Брежнева, которая с начала войны переехала в Польшу и организовала сбор помощи в Люблине, в последние месяцы редко появлялась в соцсети и не часто публиковала новые посты в своем Instagram. Однако впервые с конца июня вышла на связь и опубликовала милые фото, на которых показала и себя, и свою дочь, и новое тату-вышиванку.

Так, на одном из фото можно увидеть подросшую дочь Веры Сару, похоже, девочка сейчас живет где-то за границей. На снимке она позирует, видимо, на школьном дворе, на ней черная юбка и белая блузка, а на плече темная сумка.

На еще одной фотографии Брежнева показала себя, она снялась на телефон в примерочной. Перед камерой артистка появилась в пестрой разноцветной кофте, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа.

Однако, больше всего привлекает внимание снимок, на котором Вера показала небольшое тату на плече с узором в виде украинской вышиванки. Однако, снимок настолько темный, что непонятно, певица ли это.

Брежнева не подписала фотографии, зато поклонники тут же принялись комментировать: "Люблю и скучаю", "Ощущение жизни возвращается. Это чувствуется в фото", "Как же мы по вам скучаем! Как вас не хватает с вашим позитивом и улыбкой", "Красота", "Скучаю", "Все эстетически красиво!", "Обожаю", "Люблю! Скучаю", "Вера, мы так скучаем! Появляйтесь тут чаще!", "Сильная и такая слабая женщина. Сил тебе и терпения и пусть Господь тебя хранит! Так тяжело, но мы сможем!".

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